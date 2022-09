Anjou-sous-Orage

Vers midi dj des premires cellules se forment entre la cte vendenne et Angers. Une petite averse orageuse isole et stationnaire laissera 9mm sur mon pluvio dans un rayon de 10km, soit autant que tout le mois de juillet et la moiti du mois d'aout. La terre avait trs soif.



L'aprs-midi d'autres orages isols ont lieu en Anjou, bien en avance sur les modles, mais je ne peux gure les chasser, je dois garder mes 2 enfants. L'atmosphre est cependant assez brumeuse, lourde, avec des cirrus, ne donnant qu'un aspect photognique trs limit aux orages.



A 18h, je peux me librer pour chasser. Je n'ai pas besoin d'aller bien loin, une ligne de convergence se met en place de Brest jusqu' Poitiers en passant par Angers et Rennes. Ma commune est juste au bord de la ligne. Mais visuellement, elle n'a rien de trs allchante. Une masse grise, informe, sans structures ni foudre visible. On entend un peu le tonnerre, mais les orages sont mous, manquent de cisaillement et l'humidit de basse couche rend les orages trs peu propices la photo. Je suis un peu dbit.



Vers 20h, au loin je commence enfin voir une colonne cumuliforme claire par le soleil dans le Nord 44. Je dcide donc d'aller voir la ligne de convergence plutt par l. Les choses commencent tre plus intressantes, mais peine arriv sur un spot au Nord d'Ancenis, qu'une cellule isole se forme mon Sud proche. La pluie commence tomber, je dois reculer. Ces orages un peu anarchiques sont difficiles chasser car ne gardent pas une structure ni une orientation stable.



Mais en m'cartant un peu de cette cellule naissante, aprs 3h30 de chasse au milieu des orages, j'aperois enfin mes premiers clairs. Le soir commence tomber. La photo devient plus facile. le spot est trouv un peu l'arrache, donc le 1er plan est pas idal, mais a fera l'affaire. 21h30, enfin la 1ere foudre en boite. Je suis content car c'tait mal engag cette chasse quand mme.



La cellule s'loigne en baissant d'intensit, la nuit est tomb, je dcide de partir en direction d'une autre ligne orageuse plus au Sud qui remonte de la Vende en direction de Cholet et d'Angers. J'aperois les flashs au loin. Arriv vers Beauprau je pointe vers le SO en attendant que l'orage me vienne dessus. Ca flash mais rien de visible. Par contre derrire moi, alors que mon spot est pas optimis dans cette direction, l'orage qui s'loigne me sort de gros extranuageux (y'a qu' voir les impacts 10km hors zone de prcipitation sur le radar). WTF, j'avais pas prvu a. Je tente donc de shooter de l'autre ct, mais le temps de trouver un point de vue de ce cot, videmment je loupe les extras.



Bon, retour sur l'orage d'origine, qui commence se rapprocher, mais baisse d'intensit. Plus qu'un flash toutes les 4-5 mn. Heureusement il dcide d'un coup de me sortir une toute dernire double foudre moins de 5-10km avant de disparaitre. Je prends, a me va et a me fait ma soire. Bilan potable donc et retour la maison pour 23h, minuit, pas trop tard donc, d'autant que demain c'est la rentre. C'est pas l'orage de l'anne, mais j'ai eu mes foudres donc je suis satisfait.