Derniers raguons sur le dernier cumulonimbus!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5.6

Focale 61.156 mm

ISO 125

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Alors que le soleil se couche et que la plaine de Bresse est dans l'ombre, le seul cumulonimbus encore prsent sur le Jura voisin est mis en valeur par les derniers rayons de soleil les plus levs. 13.1/29.7 vs 12.8/24.6 pour les normales 1re dcade sur les 20 dernires annes.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)