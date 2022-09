Orage lointains

Appareil Canon

Canon EOS 5D Mark III

Exposition 23.9 sec

Ouverture f/4

Focale 81 mm

ISO 1600

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Snapseed 2.0

De nombreux orages se sont forms dans l' Indre et Loire et La Sarthe .

Celui-ci tait dans l'Indre et Loire environ une soixantaine de kilomtres vol d'oiseau de ma prise de vue .