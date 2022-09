Appareil SONY

ILCE-7M3

Exposition 30 sec

Ouverture f/3.5

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif FE 35mm F1.8

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel ILCE-7M3 v4.01

Orage sournois et dangereux par son activit lectrique compltement hasardeuse, cette nuit dans lEure proche du Neubourg.

En effet, aprs plus de 7h de traque lorage ou rien ne sest pass comme prvu, la dlivrance est arriv vers 1:30 du matin.

Je pars sur le plateau du neubourg pour voir lvolution dune cellule orageuse qui offrait des impacts vu devreux, quand une fois sur le plateau, celle ci dcide de faiblir trs franchement, coup plutt banal il est vrai.

Je reste environ 15 minutes lobserver puis peu peu lespoir disparat, quand dun coup, au moment o je termine de fermer le coffre, un puissant flash lumineux apparat.

Je ressors le matos, plus rien durant quelques minutes..

Pendant ce temps, lorage avanait vers ma position.

Puis dun coup, un nouveau flash blanc, et de nouveau plus rien durant 5/10 minutes.

Dans le doute je continue de prendre quelques clichs dans sa direction, et l le ciel sillumine et moffre ces ramifications.