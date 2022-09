Non le titre est bon, ce n'est pas un blasphme ^^ Bon, pour tre tout fait honnte, je dirais une "amorce" de mini-supercellule, car c'est discutable en effet.



Le radar montre en fait un essaim de petites averses localises, dont certaines dvient du flux moyen. On peut mme voir un split, vers les Herbiers entre 2 de ces petites averses. Ca vous tonne ? Non, ce n'est pas tonnant, les modles montraient pas mal de SRH ce soir-l dans le coin. Par contre, la CAPE tait dclinante et la ligne de convergence principale environ 60km plus l'Est. Il tait donc normal que seuls des congestus se forment et qu'ils se mettent quand mme tourner, un peu, lgrement. J'ai pris les photos de mon jardin donc je n'ai juste pu voir les congestus et averses passant au-desssus de chez moi, mais je suis peu prs persuad que les autres avaient peu prs la mme configuration (et peut tre encore plus explicites, qui sait). L en l'occurrence, je parlerais plus de misocyclone que de msocyclone, mais il n'est impossible que certains aient pu former mme une petite LP dans le tas (celle des herbiers notamment).



Quoi qu'il en soit, ce soir, je finissais le travail 19h et voyant que les orages se formaient trs en marge de ma rgion, j'ai dcid de ne pas partir chasser aprs le boulot. Jusqu' ce que ceci se forme au-dessus de ma maison. Je suis donc sorti vers 22h pour prendre un meilleur point de vue, ds fois qu'une foudre se formerait (on sait jamais, on tait en limite d'orage quand mme), mais la nuit tant dclinante, je ne voyais plus grand-chose et l'activit orageuse se focalisait plutt entre Tours et Le Mans. Je n'avais pas trs envie de partir aussi loin ce soir, en milieu de semaine (lev 6h), donc je suis revenu chez moi pour me coucher. Durant mon sommeil de nombreux orages se sont forms en Anjou. Tant pis...