Orage au boulot

Alors qu'un orage de traine, tout ce qu'il y a de plus classique, venait de passer - avec quand mme des coups de tonnerres assez vigoureux, bien sonores, comme dans nos bonnes vieilles traines d'air froid - je dcide de regarder l'arrire de la ligne orageuse de l'autre ct et je tombe sur un nuage bizarre. Branle-bas de combat, on rapatrie les appareils sur l'autre fentre. Car oui je tentais dsespramment d'attraper une foudre ou un clair depuis quelques minutes sur l'avant de la ligne orageuse depuis chez moi, mais a n'a rien donn.



Le temps de filmer, de mettre le tlobjectif, changer les trpieds etc.. le truc aurait pu largement avoir le temps de filer, mais non il est toujours l. Ca dur quelques minutes, changeant de formes, mais restant l. Puis a s'est rsorb lentement. La partie cumuliforme au-dessus a continu cependant de se dvelopper un bon moment. Mais, oui il y a toujours un "mais", dans mes histoires, je devais aller au boulot. Ae. 20mn observer cet orage depuis ma fentre et je dois le laisser filer, alors qu'il a peut-tre encore des choses donner.



Ce que je verrais sur la route me confirmera qu'il avait encore des trucs donner en effet. Je ferai ainsi 3 photos, mais avec portable cette fois en m'arrtant un peu l'arrache quand je pouvais (pas facile), donc j'ai peut-tre pas photographi les meilleurs moments non plus.



D'un point de vue mto, avec le recul, on n'avait pas affaire une simple petite traine d'air froid hivernal. La masse d'air au sol tait encore tropicale, je suis rest en t-shirt tout l'aprs-midi et j'avais chaud, le soleil est encore haut ce 2 septembre et 25.2C ma station. J'ai trouv aussi que les Cb taient anormalement haut toute la journe pour une traine, donc le niveau d'quilibre ne devait pas se trouver si bas que a. Une traine trs trange donc. Les cumulifications taient bien vigoureuses, donc a devait pas tre si faible en nergie.