Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7

Exposition 15 sec

Ouverture f/3.5

Focale 116 mm

ISO 100

Objectif 80.0-200.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Baptiste Monterroso

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 11.3 (Macintosh)

Une petite cellule s'est active en fin de nuit au large de Nice, on commence connaitre la chanson et le scnario qui se rptent inlassablement depuis plusieurs jours maintenant. Celle-ci fut tout de mme bien moins photognique que les prcdentes, mais ... par chance un extranuageux aura russi s'y extraire trs au large du coeur orageux pour s'abattre plein cadre sur mon cadrage au tlobjectif, un petit coup de bol car aucun autre impact n'a par la suite eu cette mme bonne ide. Il en suffit d'un comme on dit ! Point de vue 3min du domicile, il ne fallait pas m'en demander plus vue l'heure et l'enchainement des situ qui commencent mettre mal le sommeil ^^