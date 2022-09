Sécheresse, où es-tu donc ?

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il est tomb environ 40 mm par ici (disons dans un rayon de 5 km autour d'Avesnes) au cours du mois d'aot. malheureusement la station MF reprsentant le secteur, celle de SHSH, aura connu une lgre dfaillance qui ne permet donc pas d'en "officialiser" le tmoignage chiffr. Cela n'a gure d'importance et il faut bien convenir que le dcor du secteur a passablement reverdi. C'est cependant un peu moins vrai ds que l'on s'loigne du fond de valle (qui est remarquablement humide en bien des circonstances, les zones inondables y couvrant une certaine surface en dpit de la modestie du dbit moyen de l'Helpe Majeure), les plateaux et collines ayant encore de bonnes touches de jaune.



This Town ain't big enough for both of us (S & TB inside ?)

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journe tous !