Toujours sec en Provence

Malgr les rcentes fortes pluies le dficit hydrique se fait toujours sentir en Provence, tel point que le canal de Craponne qui irrigue tout la zone agricole du sud des Alpilles et le nord de la Crau depuis la Durance a t coup au 1er septembre avec deux mois d'avance sur le calendrier habituel.



Le passage orageux de vendredi aura finalement apport moins d'eau que prvu, mais tout de mme une bonne vingtaine de mm en un violent orage en dbut d'aprs-midi.



Au final avec les 50 60 mm du 17 aot, la vgtation a bien reverdi en cette fin d't caniculaire et la saison la plus agrable de l'anne dbute en Provence qui va s'tirer jusqu' mi-octobre, avec un temps souvent ensoleill entrecoup de passages pluvieux et des tempratures douces sans excs, presque un second printemps.