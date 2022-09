Tableau vespéral

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 118

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

Sous un vent marin sensible cet aprs-midi, ce dimanche ft, comme d'habitude, chaud et ensoleill sur le littoral provenal.

Les tempratures sont toujours estivales, comprises aujourd'hui entre 23.2C et 27.9C sur la Corniche. Pour rappel, les tempratures ne sont plus passes en dessous des 20C depuis le 2 juillet, soit plus de deux mois conscutifs, ce qui constitue un sacr record la station, comme pour d'autres stations littorales de la rgion.



La mer, quand elle, reste chaude avec une temprature de l'eau oscillant autour de 25C, de hautes valeurs pour un dbut septembre.



Peu avant le coucher du soleil, des bancs d'altostratus sont apparus l'Ouest, agrmentant agrablement le ciel marseillais au couchant.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche.