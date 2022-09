anarchiques mais féériques

Appareil NIKON CORPORATION

Ce sont les deux qualificatifs qui seront caractristiques des orages observs pour cette traque largement improvise (puisque non anticipe). Non pas qu'ils n'aient pas t prvisibles, mais ces orages au dpart, je les imaginais assez peu intressants lors de leur passage de la Loire (comme d'habitude quoi, le pouvoir antikraunique de ce fleuve...)... Mais finalement, la mche a pris et la poudre avec, mais pas de manire bien vidente. Les nombreuses averses convectives qui ont survol la moiti nord du Loiret, o je me trouvais, n'taient pas toujours orageuses, mais lorsque la mayo prenait, les tincelles valaient le dtour comme ici proche de Guigneville (je ne pouvais trouver plus indicateur comme nom de village...). Au final plusieurs orages observs dans un rayon d'au moins 10 km, donc jamais trs proches, mais en gnral au sec et avec une vue souvent bien dgage. Pour une traque imprvue l'origine, je ne suis pas mcontent de l'opration !