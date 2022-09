Nuit orageuse dans l'Ouest !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 42 sec

Ouverture f/4

Focale 105 mm

ISO 200

Objectif EF24-105mm f/4L IS II USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Une nuit orageuse trs correcte dans l'Ouest pour ce 5 Septembre 2022, simplement dommage qu'au moment de cette photo, je me soit arrt dans un chemin o je n'avais pas vu au pralable qu'il y avait une range d'arbres plus une ligne haute tension proche du page de Niort Sud.

Tant pis, la situation impact pressait le pas depuis le 17 et il me fallait shooter au plus vite sans me poser de questions.