Orage nocturne isolé

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 37.4 sec

Ouverture f/6.4

Focale 10 mm

ISO 400

Objectif 10-20mmYÚd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 3.4.1

Bonsoir,



Une cellule orageuse compacte s'est vite dveloppe du ct de La Force l'ouest de Bergerac et a montr une virulence assez importante, marque notamment par une activit lectrique bouillonnante.



J'ai donc pris ma voiture et mon apn pour rejoindre mon site "d'urgence" (appel aussi Site Bta), pour tirer le portrait de cette cellule, isole et illumine de l'intrieur. Un beau spectacle, un ravissement pour les yeux, mais hlas, trs peu d'extranuageux.



Une sympathique chasse clair (haha- hm) :D



Bonne nuit !