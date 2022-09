Bourgeonnement et sécheresse sur le Plomb du Cantal (1855m)

Bourgeonnement et sécheresse sur le Plomb du Cantal (1855m) Le Lioran 2022-09-05

Plus nombreux qu'en matine les nuages restaient inoffensifs encore vers 17h. Les quelques pluies d'aot ont t insuffisantes et les rputs pturages d'altitude du Cantal ont peu reverdi. La production du fromage de Salers est d'ailleurs actuellement suspendue, le lait devant provenir de vaches paissant en prairie. Il faut esprer que septembre se montre plus gnreux! Bonne semaine tous