Ligne orageuse sur l'est de la Bretagne . Taupont 2022-09-05T20:05:00+02:00

Le ciel se dgageant compltement ce soir en Pays Gallo, on peut observer les cumulonimbus donnant de forts orages la limite 35/53 au dessus de la fort de Brocliande.

D'ailleurs sur une large zone centrale on peut apercevoir avec le soleil couchant des zones plus marrons dans cette fort de Brocliande correspondant aux surfaces brules par l'incendie du 12 aot .