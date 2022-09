supercellule gersoise

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

A l'extrmit sud de la ligne de convergence, une supercellule se forme l'extrme est du Gers et se dirige lentement vers le muretain. Elle produira quelques grlons de taille respectable (2-3 cm) et beaucoup d'eau.

Toulouse, fidle a elle-mme sera pargne et n'aura qu'un peu de pluie faible issue de l'enclume, tandis que Blagnac ne relve aucun basculement d'auget ce soir.