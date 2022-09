Peut-être ma meilleure photo à la nuit tombée

Appareil samsung

SM-G990B

Exposition 1/9 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.4 mm

ISO 640

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 11.2 (Windows)

GPS 45.14°N, 1.21°E

On peut dire que ce soir, c'est une magnifique soire avec de magnifiques cumulonimbus qui sont en train de dverser tout leur potentiel sur le dpartement du Lot et, depuis la Dordogne, le spectacle est extraordinaire.

Depuis 18h, a se forme sur place et a n'arrte pas.

Et en plus la lune qui se met quasiment au bon endroit, il ne manquait plus qu'un petit extra nuageux pour que ce soit le comble du bonheur.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)