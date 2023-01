Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8

Focale 361 mm

ISO 250

Objectif 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 017

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

L'aprs-midi laissait envisager un embrasement du ciel mais comme souvent, ces beaux nuages diurnes se dissipent l'approche du coucher de Soleil. Aujourd'hui, c'est probablement la faute la perturbation arrivant par l'ouest du pays qui vhicule une vaste bande nuageuse, celle-ci arrivait dans le mme temps, laissant au final un sunset doux-color mais peu flamboyant car absence de larges nuages dans la bonne direction.



En sortant le zoom, il fut possible de retrouver plus de couleurs, au plus prs de l'astre qui part se cacher sous l'horizon. Des petits airs de Californie, du moins dans l'imaginaire qu'on s'en fait et qui a t forg dans la culture, avec ses palmiers et bords de mer sous une chaude lumire.