Stratus dans le ciel des Hautes-Alpes

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 40 mm

ISO 100

Objectif 40.0 mm f/2.0

Programme Priorité ouverture

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Tout est dit dans le titre. Au NO de la position au-dessus du Devoluy que l'on devine en arrire plan, les nuages sont de plus en plus pais. Annonciateurs d'une dgradation du temps prvu ds demain et qui devrait s'amplifier lundi et mardi



Aujourd'hui, mme 1800m les tempratures restent douces. Le froid va s'installer la semaine prochaine avec des tempratures plus conformes aux normales de saison



Temprature: 4C