Le vent vient du sud jusqu' 4000m environ et de NNO 10.000 . il y a bien une altitude o a change !!

Un bel exemple de cisaillement sur cette trane d'aronef... moins qu'il ne s'agisse d'un demi tour ?

Le ciel reste voil donc par ces cirrus homogenitus qui drivent et envahissent l'ensemble de l'espace , en brlant 1l par seconde (l'paisseur d'un doigt ,bras tendu) ...

C'est quoi l'effet de serre ?

plus bas ,un Ac lenticulaire montre la prsence de vent fort.