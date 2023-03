Explosion de couleurs

Appareil samsung

SM-G998B

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/1.8

Focale 6.7 mm

ISO 160

Objectif Samsung Galaxy S21 Ultra Rear Main Camera

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 11.2 (Windows)

GPS 45.13°N, 1.24°E

Une merveille ce matin au lever du jour avec cette explosion de couleur du ct du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne !

Il fallait vite en profiter puisque maintenant, il n'y a plus aucune possibilit d'apercevoir le soleil avec un voile nuageux trs dense. Il fait tout de mme 16 degrs l'heure actuelle et on attend mme quelques petites averses ponctuellement orageuses dans l'aprs-midi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)