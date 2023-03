Ciel de feu!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/7.1

Focale 104.421 mm

ISO 125

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Trs souvent contrari par les nuages le soleil n'a donn que 3h20 d'insolation ce vendredi vs 10h40 hier comme avant hier. Mais alors qu'a 18h il semblait dfinitivement masqu par les nuages il est soudainement rapparu et a enflamm le ciel!

Le ciel tourment du soir dcrit l'agitation de la journe avec un vent du Sud de nouveau virulent qui a atteint 71km/h au plus fort aprs dj 72km/h ce lundi. Sachant que sur 21 ans d'historique, les jours avec des rafales >50km/h reprsentent 2%, mars 2023 frappe fort.

Grande douceur : 9.8/17.7 vs 2.8/13.9 de normales.