Fin de journée sur les montagnes du Hajar - Sultanat d'Oman

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 16.2

Le soleil dclinant illumine les pentes abruptes du Hajar, chane montagneuse d'Oman parmi les plus vieilles de la plante (plus de 600 millions d'annes).

A l'heure de la prise de vue le thermomtre indique encore 32C et les roches restituent gnreusement la chaleur emmagasine pendant la journe : les rares petits cumulus ne sont pas parvenus contrarier l'astre du jour, rgnant en matre incontest sur ces contres dsertiques.

Temprature maximale de 35C rendue trs supportable par une brise modre mais rgulire, et surtout un taux d'hygromtrie d' peine 22-23%.