Festival de foudre made in Poitou ce soir un 17 Mars par 8°c !

Et bien si je m'attendais a moi ce soir, j'ai bien faillit tout rater, le temps d'aller me placer, pas mal d'impact rats sur la route sous cette situ plus que remarquable pour une Mi-Mars dans la Vienne sachant qu'il y avait dj eu un passage d'orage plus tt dans l'aprs-midi faisant bien baisser la temprature vers 7c ou 8c.

Et bien malgr a de nouveaux orages auront germ vers 22 h apportant avec eux un festival d'impact de foudre en air sec comme on en voit en plein Et habituellement.

Un vrai bonheur, un vrai rgal de quoi bien dmarrer ce dbut de saison 2023 !