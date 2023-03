Printemps provençal

Dim. originale 3623*2073px

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Moyenne

Flash Compulsory Flash

Plus aucun doute le printemps est bel et bien l en Provence avec la vgtation qui explose et notamment les fruitiers avec d'abord la famille des Prunus, ici des pchers aprs les amandiers qui terminent leur floraison.



Aprs une nuit frache la journe dmarre sous un ciel lumineux parsem de quelques cirrus, mais en dbut d'aprs-midi comme prvu une paisse couverture nuageuse arrive de l'ouest annonant quelques pluies pour la nuit.