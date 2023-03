Succession de giboulées!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/5

Focale 8.8 mm

ISO 125

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Aprs une matine sans relief mais dans la douceur, Tn 10.6, le ciel est devenu chaotique cet aprs-midi avec des giboules de pluie et de grle comme celle qui arrive au moment de la photo, sans oublier quelques coups de tonnerre!

5.2mm pour le moment, on espre bien plus, 15.2 de Tx probablement dfinitive.