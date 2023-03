Arc en ciel difracté

Dim. originale 4096*3072px

Bonne averse orageuse qui a touch plutt le nord de Lyon. Au parc de miribel jonage estimation de + de 20mm en plusieurs averses dans la journe. Magnifique ciel au couchant avec des nuages de diffrentes altitude et une belle luminosit avec les rideaux de pluie l'est et le ciel plus dcouvert l'ouest