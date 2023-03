Calme et agréable

Calme et agréable Marseille 07 2023-03-19T18:42:00+01:00

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 241

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

La perturbation pluvieuse qui a russi atteindre le littoral provenal la nuit dernire est un vnement, car avec de 2 4mm sur Marseille, il s'agit de l'pisode pluvieux le plus important du mois (et aussi le seul)...

La situation sur le front de la scheresse reste critique pour une fin Mars avec seulement 25mm annuels, bien incapables d'attnuer le dficit hydrique de l'anne dernire !



Aujourd'hui tait enfin la premire journe de rpit aprs deux semaines venteuses (soit de mistral, soit de vent de SE), et le soleil s'est rapidement montr ds la matine.



Ce soir, quelques altocumulus dcorent le ciel en direction de la Camargue.



Photo prise depuis la Corniche avec au centre de la photo, l'archipel du Frioul.