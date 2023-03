Sanglant printemps

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/4

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif 33mmF1.4XM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Et un pilier dans le bocage, un !

Malgr le contre-jour relativement violent du fait de cette intensit colore, il est possible de discerner le lger blanchiment issu du dpt de givre nocturne en fond de valle (Tn de 1.9 la toute proche station MF). A dire vrai il tait galement possible de voir du givre dans le centre d'Avesnes (qui ne semble pas moins froid que la station MF en rgle gnrale, au contraire !).



Bonne journe tous !