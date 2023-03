ciel voilé

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

A l'avant d'un front chaud sur le proche Atlantique on retrouve le traditionnel voile nuageux, et une excellente visibilit vers les Pyrnes dans l'air frais et sec antrieur au front. Au centre le versant nord du Cagire ne compte plus que quelques tches de neige. Sur la gauche on reconnait le Valier et droite le Montlude dans le Val d'Aran.