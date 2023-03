Ciel orageuse sur la côte d'Oman

Appareil Apple

iPhone 8

Une masse d'air froid mais peu humide issue du nord a surgi depuis les plaines irakiennes et le plateau iranien et a commenc dstabiliser l'air sec et chaud qui rgnait depuis plusieurs jours sur le Sultanat d'Oman. Le taux d'humidit dpasse de nouveau les 40% et un vent soutenu du nord soulve des nuages de sable. Une convection active se met en place sur la partie la plus leve des montagnes du Hajar (2500-3000m) ainsi qu'au-dessus de la mer d'Oman dont la temprature dpasse dj les 25C. L'air devient plus lourd et la temprature de l'air a frl les 35C vers 14h00. Dj les premiers signes pr-orageux apparaissent juste au large de la cte au Sud de la capitale Mascate au travers de ces altocumulus floccus.