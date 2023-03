Embrasement timoré

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R6

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/5

Focale 100 mm

ISO 500

Objectif 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 017

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Aprs le voile de la matine, le ciel s'est plus fortement charg cet aprs-midi avec le passage d'un front attnu. Plafond nuageux relativement esthtique avec quelques virgas, l'espoir de le voir s'embraser tait permis avec un horizon pas totalement bouch et le retour du ciel clair sur l'ouest du pays. L'enflamme sera reste timore, avec des couleurs vives essentiellement l'horizon... scne nanmoins sympathique en vue serre et avec les invits d'honneurs gambadants dans l'tang.