triste fin d'hiver

L'enneigement n'a jamais t bien pais cet hiver, mais celui-ci fut souvent exploitable assez basse altitude. Aprs 3 semaines de douceur et de situation foehn, on paye les consquences de ce manque de neige avec des montagnes dj dgarnies et des nivoses qui tombent 0 avec plusieurs semaines d'avance sur la date moyenne.

Au centre, le duo Arbizon / Pic du Midi de Bigorre.