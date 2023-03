Sécheresse et entrées maritimes

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/1052 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le ciel provenal est partag ce matin entre claircies et cumulus marins, sous un lger vent d'ESE doux et humide.

Malgr cet apport relatif d'humidit, il ne pleut toujours pas sur le littoral provenal et la situation hydrique s'aggrave de semaines en semaines.

Ainsi, les bassins du Real de Jouques et de l'Huveaune viennent d'tre placs en situation de crise par la prfecture des Bouches-du-Rhne avec de fortes restrictions d'usage de l'eau la cl, une situation alarmante pour une fin Mars.



Photo prise en direction du SE depuis la zone Athlia sur les hauteurs de la Ciotat.