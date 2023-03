Ciel tourmenté avant l'arrivée de la l'averse orageuse !

Appareil samsung

SM-A536B

Exposition 1/331 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.2 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A536BXXS5CWB6

GPS 47.96°N, 2.44°E

Altitude GPS 121m

Un vrai temps de mars: succession de giboules et d'claircies, l'approche d'une averse plus muscle accompagne de quelques clairs et coup de tonnerre le ciel devient bien menaant .