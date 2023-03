fin de journée printanière

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Encore une belle journe de printemps aujourd'hui avec pas mal de soleil entre quelques cirrus et cumulus humilis.

Tx de 19.1 C, en attendant la perturbation de demain et le coup de vent associ. Le premier front du matin ne devrait pas donner beaucoup de pluie, il va falloir compter davantage sur le passage de la seconde limite en fin de journe.