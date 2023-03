Temps ensoleillé sur la Selva

Appareil Panasonic

DMC-TZ57

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.3

Le temps est ensoleill sur la comarque de la Selva et sur les Cingles de Sant Roc situes une quinzaine de kilomtres l'Ouest de Grone.

Dbut de matine trs doux avec 16 degrs au lever du jour.

Les nuages commencent arriver par le Nord et la Tramontane commence souffler fortement sur le Roussillon permettant de dgager le ciel.

Photo prise depuis l'Ermita Sant Roc (598 m) avec vue sur la Vall de Llmena et les sommets ctiers de la Costa Brava au fond.