Averse sous le soleil = arc en ciel!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/4

Focale 18.164 mm

ISO 125

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Seulement 3 averses ce dimanche dont la premire au peu avant le lever du jour, la seconde en dbut d'AM et la troisime l'instant alors qu'il faisait encore soleil ce qui a donn lieu un bel arc en ciel alors que du grsil tait visible. Malgr tout le cumul reste faible avec 3.6mm mais la soire devrait en principe permettre de l'amlior si les modles se ralisent et si les prcipitations visibles sur les images radar parviennent jusqu' nous! Il a fait encore doux : 9.3/15.4 vs 3.514.9 pour les normales.