Retour du Mistral

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 135

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

0.4mm... C'est le cumul pluviomtrique de la semaine coule, insuffisant pour atteindre les 25mm depuis le 1er janvier sur Marseille (Marignane n'a toujours pas atteint les 20mm annuels!).

Ce dimanche s'est droul sous une alternance de belles priodes ensoleilles et de passages nuageux d'altitude en lien avec les fronts perturbs dfilant sur le reste du pays. Ce soir, le vent d'Ouest de l'aprs-midi s'oriente davantage au NO et le Mistral sera fort la nuit prochaine et demain, une mauvaise nouvelle en ce qui concerne la scheresse d'autant plus que comme souvent, aucun espoir de pluie n'est envisag horizon mto.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche.