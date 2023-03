Giboulée au soleil couchant

Appareil Canon

Canon EOS 6D Mark II

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/5.7

Focale 28 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

Nouveau ciel de trane aujourd'hui, moins actif que la veille avec une masse d'air bien plus froide en altitude, les cumulus et cumulo-nimbus auront une plus faible extention verticale, ciel typique des giboules de mars avec des rideaux de neige en altitude.

La dernire giboule de la journe se produit au moment du couch du soleil mettant en valeur les rideaux de prcipitation.