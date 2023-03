Flamboyantes couleurs vespérales

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Au terme d'une frache journe ponctue de quelques petites averses, parfois neigeuses, c'est un beau ciel qui nous aura occup les regards en dbut de soire. Cela tant l'horizon occidental (celui o se couche le soleil donc) tait ici plutt vide, ce qui m'a malencontreusement dissuad d'aller la rencontre de ces belles couleurs plutt localises (tonnamment !) l'E/NE. Chute rapide de la temprature en soire.



