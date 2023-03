Fraîche est la Rivière Majeure

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

En dpit du bon coup de gel le sol tait totalement meuble (et plus si affinit !) dans cette prairie jouxtant l'Helpe Majeure. Il est assez probable que la rivire s'y soit dverse il y a une quinzaine de jours, il faut bien le dire. Elle tait en tout cas assez haute ce matin alors que les pluies du week-end furent tout au plus modres, ce qui traduit vraisemblablement des sols bien saturs ainsi qu'un bon remplissage du barrage du ValJoly.



Bonne journe tous !