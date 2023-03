Appareil Apple

Hello,



L'hiver est de retour dans le Vercors. Avec une vingtaine de cm cette chute de neige est la seconde plus consquente de cet hiver qui n'en a pas t rellement un. A priori on remet le couvert ce week-end, la station elle restera ferme ...



A++