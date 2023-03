Voile d'altitude

Dim. originale 2448*2448px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/1389 sec

Ouverture f/2.4

Focale 1.87 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXU5CVG2

Impression de beau temps et douceur en garrigue.

Au pied d'un des nombreux cadereaux (bassins versants) qui entourent la ville pour la protger des pisodes cvenoles, aucune flaque, pas une goutte d'eau.

Le mois de mars s'achve sur un dficit de pluie de -60% vs norme. Seulement 15.8mm enregistrs. Dont plus de la moiti de ces prcipitations tombes en un seul orage. Pas de pluies annonces d'ici le 31.

Sur le 1er trimestre, cumul de 53mm sur Nmes Courbessac. Soit un dficit de -65% vs norme.