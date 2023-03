superbe lumière

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La masse d'air encore frais et le passage de la dorsale d'altitude garantisse un air limpide et une visibilit exceptionnelle, les Pyrnes se distinguaient facilement depuis les hauteur de la valle du Tarn au nord-est d'Albi.

Fracheur matinale Albi avec une Tn de 0.7 C, mais au moment de la photo il fait quasiment 16 C.