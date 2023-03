Dernières neiges

Dim. originale 4032*1908px

La lutte entre l'hiver et le printemps se confirme avec encore quelques chutes de neige sur le sommets qui bordent l'Est le lac d'Annecy . La fin du mois de mars approche grands pas et un coup d'il sur les relevs de pluviomtrie nous rvle que ce mois a t particulirement arros. En effet nous en sommes 167mm de prcipitations depuis le dbut du mois. Ce qui apparat assez exceptionnel alors que la moyenne mensuelle se situe aux environs de 125mm, pour le bassin Anncien. Ce qui est plutt de bonne augure pour la priode venir alors que certains dpartements se trouvent dj en alerte scheresse, notamment le dpartement voisin de l'Ain.