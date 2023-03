Nuages, soleil et douceur!

Contrairement ce que prvoyaient encore les modles hier soir, aucune prcipitation ne s'est produite. Le ciel tait moins couvert qu'hier et le soleil a jou avec les nuages dans une douceur remarquable : 12.5/19.9 vs 3.5/14.9 pour les normales soit une anomalie positive de 9 sur la Tn et 5 sur la Tx!