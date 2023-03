Orages estival sur le massif enneigé

Mais quel rveil ce matin, des orages ce sont forms vitesse grand V des 6h10, au dpart je me faisais la rflexion "oh il pleut bien la" quand je vois soudainement la fentre s'clairer d'un norme flash blanc, je dit "oh c'tais un clair sa?" j'ouvre rapidement et j'entend ce boom, je fait "Ah bah oui" et la l'enchainement fut juste encore une fois sublime l'image du 13 mars dernier avec de ses impacts clairent les massifs encore bien enneig, rendant la sensation encore plus particulire et mystrieuse, j'ai vite essay de sortir l'appareil en catastrophe car a allais vite mais l'activit tait bien active, c'est juste fou, en ce mois de mars j'ai eu les plus beaux orages que ses derniers ts, situation encore orageuse encore durant cette journe mais le plus beau est pass avec cet impact nocturne sur la Tte du Colonney (2692 m)