éclaircies temporaires

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Aprs le passage d'une petite averse tout l'heure le soleil se montre nouveau entre des passages nuageux encore nombreux. C'est ce moment que sera enregistre la Tx du jour avec 16 C Dourgne. Ensuite la temprature baissera graduellement au gr des averses et avec l'arrive d'une masse d'air plus froid, jusqu' passer sous le minimum de ce matin.



Prise de vue depuis la table d'orientation de Montalric.