défilé d'averses

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les averses se succdent dsormais et ne laissent plus aucune place au soleil. En fin d'aprs-midi une ligne un peu plus muscle balayera la rgion, au cours de laquelle sera enregistre la Tn du jour : 7.9 C Blagnac et 7.3 C Dourgne.